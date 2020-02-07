В Киеве решили защитить знаменитое «дерево Цоя»

Депутаты Киеврады проголосовали о предоставлении статуса ботанического памятника т. н. «дереву Цоя» ‒ роскошной иве, которая растет на берегу озера Тельбин в Днепровском районе. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

По словам начальника Управления Адрея Малеваного, данному дереву уже более 60 лет, оно имеет целых три ствола и вытянулось в высоту аж на 18 метров.

«Охранный статус предполагает запрет на любую застройку, вырубку и даже санитарные обрезки. Сохраним память для будущих поколений», ‒ резюмировал чиновник.

Как известно, в 1986 году возле этого дерева снимались некоторые сцены короткометражного фильма «Конец каникул» с участием Виктора Цоя.

Режиссером фильма выступил Сергей Лысенко, а операторскую работу выполнял Олег Смирнов. Съемки проходили через несколько недель после Чернобыльской катастрофы, когда многие киевляне покинули город, опасаясь радиоактивного загрязнения.

Сама короткометражка состоит из четырех клипов группы «Кино», связанных между собой сюжетной линией.

Как писала «Фраза», в Киеве показали римейк фильма «Игла» с Виктором Цоем.

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