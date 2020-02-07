В Харьковском троллейбусе до полусмерти избили парня за то, что у него не было билета

Вопиющий случай произошел в Харькове — там прямо в троллейбусе № 35 до полусмерти избили молодого парня. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео появилось в группе Ukrainian News в Facebook.

«Местный борец за справедливость заметил что парень едет без билетика, и решил его за это избить. Удивляет тот факт, что никто из пассажиров не остановил ужасную драку», — говорится, в частности, в подписи к видео.

Изначально сообщалось, что парень от полученных травм умер — его избили до потери сознания. Однако позже местные СМИ уточнили, что он остался жив, но был избит до полусмерти.

Ранее «Фраза» сообщала, что 5 декабря 2017 года в Киеве в троллейбусе на Троещине завязалась потасовка между двумя группами людей — сцепились пьяные «кондукторы» и нетрезвые пассажиры.