В Мукачево произошла перестрелка. Есть раненые

Сегодня, 7 февраля, в Закарпатской области в городе Мукачево группа лиц устроила стрельбу, в результате которой как минимум два человека получили ранения. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел около 9:50 утра на улице Сеченова. Водители минивэна и Mercedes-Benz «Гелендваген» начали стрелять друг в друга.

«В результате инцидента с применением оружия, двое людей получили огнестрельные ранения. Мужчина находится в медучреждении. Правоохранители проводят первичную проверку и определяются с правовой квалификацией преступления», — сообщили в пресс-службе областной полиции.

По предварительным данным, ранения получили 24-летний и 40-летний местные жители. По данным издания Mukachevo.net один из раненых в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации.

Как сообщает «Голос», на место происшествия выехало руководство, работает следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

По информации «Страны», пострадавшими оказались Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо и его телохранитель.

Ранее «Фраза» сообщала, что 25 октября 2019 года на парковке супермаркета в Харькове несколько человек устроили перестрелку, в результате которой один из участников инцидента скончался на месте, еще один получил ранение.