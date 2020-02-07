Ребенок посинел, шея распухла... В киевской больнице во время обычной процедуры умер 2-летний мальчик

В одной из киевских больниц, которая расположена на улице Богатырской, умер двухлетний мальчик. Как выяснили журналисты «Фразы», ребенка не стало во время проведения гастроскопии.

По словам матери погибшего Максима, на днях сын играл со старшей сестрой. Они прыгали на кровати. В руках у него была кукла, от которой он оторвал ногу и грыз ее. А когда спрыгнул с кровати на подушки, видимо, поперхнулся этой ногой, сообщает ТСН.

Родители сразу проверили горло, все вроде было нормально, но чуть позже ребенка начало тошнить. После этого вызвали «скорую» и Максима госпитализировали в детскую больницу на улице Богатырской в столице. Там сделали рентген, взяли анализы и на утро назначили гастроскопию.

После первой процедуры врач сказал, что ничего не видит, а потому ее надо повторить. «Потом вставил во второй раз. Он, когда доставал зонд и шайбу, то пошла кровь. Распухла шея, посинел», — рассказал отец погибшего.

Сердце Максима перестало биться на руках у отца. Его пытались реанимировать, но тщетно.

Результат показал, что смерть ребенка наступила из-за разрыва глотки и пищевода. Заведующая хирургического отделения больницы на Богатырской комментировать заключение бюро экспертиз отказывается.

Адвокат говорит, если врачебную ошибку все-таки докажут, то медику, который сделал зондирование, может грозить до пяти лет тюрьмы.

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