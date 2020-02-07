В Раде «слуга народа» грозился «дать п**ды» депутату от «Батькивщины»

В Верховной Раде Украины вспыхнул новый скандал, который едва не закончился дракой. Как выяснили журналисты «Фразы», депутат от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко в матерной форме грозился избить депутата Алексея Кучеренко от «Батькивщины» после того, как последний назвал оппонента клоуном.

Видео инцидента попало на камеру мобильного телефона одного из депутатов, который находился рядом, сообщает «Диалог.UA».

Кучеренко дал понять, что не боится и хочет посмотреть, как Ткаченко будет воплощать угрозы в жизнь.

Позже Кучеренко на своей странице в Facebook написал, что подал в полицию заявление на Ткаченко.

Ранее «Фраза» сообщала, что накануне, 6 февраля, в Верховной Раде Украины во время блокирования парламентской трибуны пролилась кровь лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.