В центре Киева произошло эпичное ДТП

Вечером четверга, 6 февраля, на Печерске в Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на перекрестке Бойчука и Бастионной столкнулись автомобили Nissan и Toyota.

Как передает «Информатор», Nissan буквально пролетел на красный свет, после чего произошло столкновение.

От удара водитель Toyota потерял сознание, его машина снесла заборчик, после чего вылетела на обочину. Мужчину госпитализировали, когда он пришел в сознание.

Сам виновник ДТП не пострадал. Им занимается полиция.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», под Киевом «взбесившийся» Renault скинул Kia в кювет ‒ погибла женщина.

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими.