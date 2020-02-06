В Сеть «слили» видео, как главный таможенник Нефедов отжигал на БДСМ-вечеринке

Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов посетил закрытую БДСМ-вечеринку в киевском клубе Queen. Как выяснили журналисты «Фразы», «видеокомпромат» на чиновника попал в распоряжение редакции издания «Страна».

По данным СМИ, Нефедов «расслаблялся» в специальной комнате в этого клуба во время проведения вечеринки De Sad (в стиле БДСМ).

Отмечается, что на такое мероприятие можно попасть только по спискам, которые формируются заранее.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как главный таможенник двигается под музыку в окружении полуобнаженных девиц в эротических масках.

Как писала «Фраза», Максим Нефедов «засветился» в кипрской офшорной компании.