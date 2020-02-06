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Пьяные подростки устроили дебош в поезде «Киев — Кривой Рог»

Пьяные подростки устроили дебош в поезде «Киев — Кривой Рог»

В ночном поезде «Киев — Кривой Рог» пьяные подростки неадекватно вели себя, нецензурно ругались и приставали к пассажирам. Как выяснили журналисты «Фразы», стюарты вызвали на помощь полицию, которая и сняла дебоширов с рейса.

На столичном перроне нетрезвые парни, не понимая своей вины, пытались хамить полицейским, распускать руки и требовать от проводников вернуть им деньги за билет. В итоге сотрудники правоохранительных органов надели на дебоширов наручники и отправили в отделение полиции.

Видео инцидента появилось на странице Kyiv Artyl в Facebook.

По информации dnepr.info, из-за данного инцидента поезд отошел от графика и опоздал больше, чем на час. Вместо 22:58 «Интерсити» прибыл на станцию «Кривой Рог» в 00:10.

Ранее «Фраза» сообщала, что девушки-подростки устроили дебош в торговом центре Киева.

Тэги: общество, дебош, поезд, подростки, новости Украины

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Пьяные подростки устроили дебош в поезде «Киев — Кривой Рог»
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