На круизном лайнере, на котором зафиксирована вспышка коронавируса, находятся 25 украинцев

У побережья Японии остановили круизный лайнер, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», на борту лайнера находятся 25 граждан Украины.

По информации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, Минздрав Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Отмечается, что другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне минимум 14 дней.

«Национальный координатор по ММСП Японии сообщил 5-го февраля о 25 гражданах Украины, которые находятся на борту указанного круизного лайнера», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, последовательно проводится их исследование.

Как сообщает ТСН, все украинцы, находящиеся на лайнере, оказались членами экипажа. Вместе с почти четырьмя тысячами людей они сейчас на карантине на лайнере. Китайский коронавирус медики подтвердили у десятерых людей на борту. Это граждане Японии, Китая, США и Филиппин. Их всех на катерах береговой охраны перевезли в госпиталь Йокогаму.

Ранее «Фраза» сообщала, что только за последние сутки по данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения страны от заразы умерли 73 человека. На утро четверга, 6 февраля, сообщается уже о 563 погибших от болезни.