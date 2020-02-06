В Днепре водитель маршрутки смотрел кино с мобильника прямо за рулем

В Днепре произошел странный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», водитель 51-й маршрутки смотрел кино с мобильного телефона прямо за рулем.

Видео инцидента публикуют в социальных сетях.

Как пишут местные СМИ, председатель профсоюза автомобилистов Днепра Михаил Тонконогий заявил, что водитель уже наказан: «Ему объявлен выговор. С ним и его коллегами будет проведен внеплановый инструктаж по пользованию гаджетами во время работы».

Как писала «Фраза», в Днепре иномарку взорвали гранатой прямо на глазах у хозяина.

Ранее появилось видео ДТП в Днепре, в котором пострадал ребенок.