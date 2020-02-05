В аэропорту Стамбула потерпел крушение Boeing 737. На борту находились 117 человек

В среду, 5 февраля, в стамбульском аэропорту им. Сабихи Гекчен произошло крупное авиационное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там потерпел крушение самолет Boeing 737-800, съехав с полосы при посадке.
Как передает CNN, на борту авиалайнера, который прилетел в Стамбул из Измира, находились 117 человек.
К месту крушения оперативно прибыли спасательные службы, которые организовали эвакуацию экипажа и пассажиров.
По предварительным данным, происшествие обошлось без жертв.
В Сети уже появилось видео, снятое очевидцами на месте крушения:
Как писала «Фраза», 8 января в Иране разбился самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные украинские авиалинии», летевший рейсом PS 752 Тегеран ‒ Киев.
Позднее власти Ирана признали, что сбили украинский самолет ракетами и пообещали выплатить компенсацию.
Также сообщалось, что в Афганистане разбился военный самолет. На борту было около сотни людей.