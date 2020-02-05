В Киеве силовики «кошмарили» телеканал «1+1»: как это было

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в здании телеканала «1+1». Как выяснили журналисты «Фразы», резонансное следственное мероприятие напрямую транслировалось в Сети.

По данным портала «Корреспондент.net», целью СБУ-шников стала студия редакции проекта «Секретные материалы», откуда якобы произошла «утечка» аудиозаписи с совещания премьер-министра Алексея Гончарука, на котором он позволил себе критически высказаться в адрес президента Владимира Зеленского.

По словам сотрудников телеканала, неожиданно нагрянувшие силовики показали разрешение на проведение обыска, однако свои служебные удостоверения «светить» отказались.

В свою очередь, в пресс-центре СБУ заявили, что никакого вмешательства в работу телеканала не произошло, а обыски проводились на рабочих местах конкретных лиц, где они могли хранить аудиофайлы, полученные незаконным путем.

Как писала «Фраза», премьер Гончарук прокомментировал слив пикантных разговоров в его правительстве.

Ранее возле офиса Зеленского обнаружили прослушку, установленную СБУ.