Появилось видео ДТП в Днепре, в котором пострадал ребенок

Накануне, во вторник, 4 февраля, в Днепре произошло ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок. Как выяснили журналисты «Фразы», на перекрестке улиц Аэропортовской и Яснополянской произошло столкновение двух авто ВАЗ.

Как передает «Информатор», ребенок ехал в одной из машин. Его госпитализировали.

Уже появилось видео аварии.

Видно, что автомобили столкнулись на большой скорости прямо на пересечении улиц.

Как писала «Фраза», в Днепре маршрутка с пассажирами на скорости «влетела» в столб.

Ранее в Днепре иномарку взорвали гранатой прямо на глазах у хозяина.