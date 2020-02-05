В Николаеве полицейский на встрече выпускников обчистил кошельки бывших одноклассников

В Центральном районе Николаева в одном из кафе произошел довольно необычный случай. Как выяснили журналисты «Фразы», там сотрудник полиции во время встречи выпускников обокрал четырех своих бывших одноклассников.

Школьные товарищи собрались в одном из заведений в субботу, 1 февраля, вечером. Спустя какое-то время некоторые из отдыхавших в одной компании людей заметили, что у них из сумок пропали деньги. Оказалось, что всего исчезло около 4,5 тысяч гривен из четырех сумок, сообщает «Преступности.НЕТ».

Пострадавшие вызвали на место происшествия полицейских, а также обратились к персоналу заведения.

Через некоторое время менеджер заведения пересмотрел записи с камер наблюдения, перезаписал видео инцидента и прислал потерпевшим.

На видео зафиксировано, как за пустым столом, пока все ушли танцевать, сидит только один человек в темной одежде. Он держит руку недалеко от женской сумки, выжидает удобного момента, а потом утаскивает сумку под стол. Далее мужчина достает кошелек, забирает из него деньги, а потом возвращает сумку на место. Таким же способом обработал и другую сумку.

После просмотра видео вор начал извиняться перед своими школьными товарищами и пообещал все вернуть. Пострадавшие, в свою очередь, отказались писать заявление на своего одноклассника.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве пьяный полицейский, угрожая ножом, ограбил 12-летнюю девочку.