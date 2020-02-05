Под Киевом из-за снегопада произошло смертельное ДТП

Утром среды, 5 февраля, в Конча-Заспе под Киевом из-за гололеда и снега произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись машины Jeep и Renault.

Как передает «Информатор», автомобиль Renault «занесло на скользкой дороге прямо в лоб Jeep».

В результате Renault оказался в кювете. В салоне зажало двух людей, один из них (водитель) был мертв, когда его тело достали спасатели. Пострадавшую девушку госпитализировали.

Водитель Jeep также получил травмы.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», под Киевом «взбесившийся» Renault скинул Kia в кювет ‒ погибла женщина.

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими.