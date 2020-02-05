В Киеве девочки-подростки избили девятиклассницу, снимая все на видео

В Киеве на жилмассиве Борщаговка зафиксирован очередной случай школьного буллинга. Как выяснили журналисты «Фразы», там старшие девочки избили девятиклассницу, снимая весь процесс на видео.

Ролик получил большой резонанс и теперь жертва насилия еще сильнее боится идти в школу, сообщает ТСН.

В школе о видео уже знают и обещают принять меры.

Одна из нападавших девочек растет без матери. Ее опекуншей является старшая сестра, которая призналась в своем бессилии справиться с непослушным подростком.

В полиции намерены учесть все обстоятельства в рамках открытого уголовного производства.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе 2018 года в Одессе в жилом массиве Черемушки группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу.

В феврале 2019 года в Житомире произошел очередной вопиющий случай школьного «буллинга», снятый на камеру телефона. Толпа подростков устроила «разборки» со своей сверстницей.

В январе 2019 года под Киевом девятиклассница стала жертвой школьного «буллинга».

В марте минувшего года в Киеве школьницы руками и ногами избили свою одногодку, снимая все на видео.