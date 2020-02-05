Скандал в США: в Конгрессе демонстративно унизили Трампа

Президента США Дональда Трампа демонстративно унизили прямо в Палате представителей. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это спикер Нэнси Пелоси.

Инцидент произошел после речи главы государства в Конгрессе с ежегодным обращением «О положении страны».

Спикер демонстративно порвала бумаги с речью, которую передали ей накануне, стоя прямо за спиной у Дональда Трампа, который, похоже, даже не понял, что произошло.

Также Дональд Трамп отказался пожать женщине руку перед началом выступления.

Сама Нэнси Пелоси пояснила: «Это было обходительно, учитывая имевшиеся альтернативы».

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Как писала «Фраза», Трамп отвесил реверанс «многострадальному народу Ирана».

Ранее стало известно, как выглядит Палестина в глазах Трампа.