Ночью в Киеве такси развалилось прямо на ходу

Ночью среды, 5 февраля, когда уже начался снегопад, в Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на проспекте Романа Шухевича машина Dacia Sandero службы такси Bolt врезалась в столб.

Как передает «Информатор», перед этим у авто отвалилось колесо и водитель потерял управление.

В момент ЧП в салоне была пассажирка.

Сам водитель пострадал – его госпитализировали с подозрением на закрытый перелом ключицы. Пассажирка же осталась целой.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», тут же накануне автомобиль насмерть сбил девушку.