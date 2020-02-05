Ночью в Киеве такси развалилось прямо на ходу

Ночью среды, 5 февраля, когда уже начался снегопад, в Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на проспекте Романа Шухевича машина Dacia Sandero службы такси Bolt врезалась в столб.
Как передает «Информатор», перед этим у авто отвалилось колесо и водитель потерял управление.
В момент ЧП в салоне была пассажирка.
Сам водитель пострадал – его госпитализировали с подозрением на закрытый перелом ключицы. Пассажирка же осталась целой.
Видео с места ДТП:
Как писала «Фраза», тут же накануне автомобиль насмерть сбил девушку.