ДТП в Киеве: автомобиль насмерть сбил девушку

Вечером вторника, 4 февраля, в Киеве на проспекте Романа Шухевича произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут машина Skoda Felicia насмерть сбила девушку.

Как передает «Информатор», она переходила дорогу в неположенном месте возле пешеходного перехода, а водитель не успел «увернуться» .

Девушка скончалась на месте ДТП до приезда врачей.

Известно, что автомобиль ехал с небольшой скоростью.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Киеве такси эпично «припарковалось» под трамваем.

Ранее под Киевом «взбесившийся» Renault скинул Kia в кювет ‒ погибла женщина.