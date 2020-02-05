ДТП в Киеве: автомобиль насмерть сбил девушку

Вечером вторника, 4 февраля, в Киеве на проспекте Романа Шухевича произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут машина Skoda Felicia насмерть сбила девушку.
Как передает «Информатор», она переходила дорогу в неположенном месте возле пешеходного перехода, а водитель не успел «увернуться» .
Девушка скончалась на месте ДТП до приезда врачей.
Известно, что автомобиль ехал с небольшой скоростью.
Видео с места ДТП:
Как писала «Фраза», в Киеве такси эпично «припарковалось» под трамваем.
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