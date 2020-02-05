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ДТП в Киеве: автомобиль насмерть сбил девушку

ДТП в Киеве: автомобиль насмерть сбил девушку

Вечером вторника, 4 февраля, в Киеве на проспекте Романа Шухевича произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут машина Skoda Felicia насмерть сбила девушку.

Как передает «Информатор», она переходила дорогу в неположенном месте возле пешеходного перехода, а водитель не успел «увернуться» .

Девушка скончалась на месте ДТП до приезда врачей.

Известно, что автомобиль ехал с небольшой скоростью.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Киеве такси эпично «припарковалось» под трамваем.

Ранее под Киевом «взбесившийся» Renault скинул Kia в кювет ‒ погибла женщина.

Тэги: Киев, ДТП, общество, транспорт, новости Украины

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