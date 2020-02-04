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По Киеву катался пылающий автобус с разбитым стеклом и брутальным водителем

По Киеву катался пылающий автобус с разбитым стеклом и брутальным водителем

Во вторник, 4 февраля, на Отрадном жилмассиве в Киеве заметили весьма необычный автобус. Как выяснили журналисты «Фразы», один из очевидцев успел заснять его на камеру мобильного телефона.

Судя по кадрам, обнародованным на странице сообщества «Киев Оперативный», у автобуса загорелась верхня часть кузова, а лобовое стекло вообще оказалось полностью разбитым.

Управлял же транспортным средством вполне себе брутального вида водитель ‒ в черной куртке с капюшоном, белых перчатках и солнцезащитных очках.

Что произошло с автобусом и куда он направлялся ‒ неизвестно.

Как писала «Фраза», на киевской окраине загорелся троллейбус с пассажирами.

Ранее жителям Троещины пришлось на солнцепеке толкать заглохший троллейбус, чтобы освободить перекресток.

Тэги: Киев, автобус, пожар, водитель, общество, столица, Киевпасстранс, ЧП, общественный транспорт, Отрадный, новости Украины

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