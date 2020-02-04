По Киеву катался пылающий автобус с разбитым стеклом и брутальным водителем

Во вторник, 4 февраля, на Отрадном жилмассиве в Киеве заметили весьма необычный автобус. Как выяснили журналисты «Фразы», один из очевидцев успел заснять его на камеру мобильного телефона.
Судя по кадрам, обнародованным на странице сообщества «Киев Оперативный», у автобуса загорелась верхня часть кузова, а лобовое стекло вообще оказалось полностью разбитым.
Управлял же транспортным средством вполне себе брутального вида водитель ‒ в черной куртке с капюшоном, белых перчатках и солнцезащитных очках.
Что произошло с автобусом и куда он направлялся ‒ неизвестно.
Как писала «Фраза», на киевской окраине загорелся троллейбус с пассажирами.
Ранее жителям Троещины пришлось на солнцепеке толкать заглохший троллейбус, чтобы освободить перекресток.