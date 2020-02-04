Кива в парламенте переписывался с Жириновским, обозвав Гончарука «гоми*ом», а правительство «пид*рским»

Народный депутат от Оппозиционного платформы «За жизнь» Илья Кива во время заседания парламента общался с депутатом Госдумы Российской Федерации и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Как выяснили журналисты «Фразы», в своем сообщении Жириновскому Кива обозвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука «гоми*ом».

Пикантную переписку удалось зафиксировать и передать TK Media журналисту Алексею Липовецкому.

В частности, Жириновский написал Киве накануне, 3 февраля, с вопросом «Набирал?». На что сегодня, 4 февраля, Кива ответил, спросив о самочувствии Жириновского и попросив перезвонить, когда будет возможность.

После этого Кива начал набирать сообщение: «В Раду пришел гом*к-премьер со своим пид*рским правительством, страну с*ка просрали и с этими пид*рами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет».

Сам же Кива не стал отрицать свою переписку с Жириновским, сообщает Pavlovsky news в Telegram.

На вопрос журналиста о подлинности этой переписки, Кива сперва отшучивался, но после настоятельного повторения вопроса о Жириновском, не стал отрицать своё общение с лидером ЛДПР.

Как сообщала «Фраза», 3 декабря 2019 года журналисты подловили Киву за просмотром странного видеоролика в сессионном зале.

Напомним, 2 октября 2019 года народный депутат Илья Кива после общения по телефону с моделью из Одессы Юлией Панкратовой в зале заседаний Верховной Рады отложил телефон и начал что-то очень активно поправлять в штанах.

1 ноября снова отличился странным поведением в Раде.

15 января 2020 года Кива рассматривал интимные фотографии на своем телефоне во время заседания Верховной Рады.