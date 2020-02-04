В Киеве появились хитрые мошенники

В кофейнях Киева орудуют хитрые мошенники. Как выяснили журналисты «Фразы», они расплачивается фальшивыми деньгами, забирают сдачу и уходят.
Как пишут СМИ, одному злоумышленнику на вид 35-40, он невысокого роста, худощавый. Мужчина был одет в бордовый пуховик, черную шапку с белым значком. С ним действует девушка лет 35 лет, высокая, худощавая, у нее темные волосы, стрижка-каре, синие джинсы с прорезами на коленях.
Известно, что один из случаев мошенничества произошел накануне днем в кафе на Лесном массиве по улице Шолом-Алейхема.
Сообщается, что «парочка набрала круассанов на 117 гривен».
В публикации говорится: «Баристу спросили, как лучше рассчитаться: картой или наличными. Карту провести не удалось из-за отказа банка, а мелких денег не хватало. Тогда мошенник предложил дать 500 гривен с оговоркой, что очень не хотелось менять, но что делать».
Отмечается, что «девушка взяла деньги, посмотрела их на свет, ничего не заподозрив, достала из кассы сдачу 383 гривен», после чего мошенник ушли с товаром и деньгами.
Бариста поняла, что деньги сувенирные, через полминуты. Но злоумышленник уже сбежали.
Видео мошенников:
Как писала «Фраза», в Киеве задержана группа «решал», которые за взятку обещали пристроить на хлебное место.
Ранее в Киеве мошенники нагрели пенсионерку без малого на миллион гривен.