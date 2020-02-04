В Киеве появились хитрые мошенники

В кофейнях Киева орудуют хитрые мошенники. Как выяснили журналисты «Фразы», они расплачивается фальшивыми деньгами, забирают сдачу и уходят.

Как пишут СМИ, одному злоумышленнику на вид 35-40, он невысокого роста, худощавый. Мужчина был одет в бордовый пуховик, черную шапку с белым значком. С ним действует девушка лет 35 лет, высокая, худощавая, у нее темные волосы, стрижка-каре, синие джинсы с прорезами на коленях.

Известно, что один из случаев мошенничества произошел накануне днем в кафе на Лесном массиве по улице Шолом-Алейхема.

Сообщается, что «парочка набрала круассанов на 117 гривен».

В публикации говорится: «Баристу спросили, как лучше рассчитаться: картой или наличными. Карту провести не удалось из-за отказа банка, а мелких денег не хватало. Тогда мошенник предложил дать 500 гривен с оговоркой, что очень не хотелось менять, но что делать».

Отмечается, что «девушка взяла деньги, посмотрела их на свет, ничего не заподозрив, достала из кассы сдачу 383 гривен», после чего мошенник ушли с товаром и деньгами.

Бариста поняла, что деньги сувенирные, через полминуты. Но злоумышленник уже сбежали.

Видео мошенников:

Как писала «Фраза», в Киеве задержана группа «решал», которые за взятку обещали пристроить на хлебное место.

Ранее в Киеве мошенники нагрели пенсионерку без малого на миллион гривен.