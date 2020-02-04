В Житомире мужчина умер в «скорой», которая сломалась в ста метрах от больницы

Жительница Житомира обвиняет медиков в неоказании помощи ее отцу. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчину перевозили в стареньком «Уазике» прямо на холодном полу, авто сломалось, а пока водитель его ремонтировал, пациенту стало плохо и он умер.

Пациента, который не мог сам ходить, положили просто на пол и 40 километров его подбрасывало на неровной дороге. Вместе с ним ехали еще восемь человек — соответствующее видео сняла дочь умершего, сообщает ТСН.

Автомобиль сломался на светофоре в ста метрах от больницы. Женщина побежала в это медучреждение, там на пороге стоял врач, но он отказался помочь, сославшись на то, что так не делается. Якобы нужно звонить своему врачу.

Дочь погибшего связалась с медсестрой, а та в свою очередь — с андрушевской больницей, откуда и выслали на подмогу «скорую». Однако с каждой минутой мужчине становилось все хуже и спустя два с половиной часа он умер.

Дочь умершего возмущена и во всем винит медиков. Медсестра же оправдывается, что авто только для транспортировки, оборудования для реанимации нет. А главврач больницы, у который произошел этот случай, говорит, что перевозить больных в таких машинах вообще нельзя. Чтобы выяснить, кто виноват, он проводит срочное совещание. Предстоит разобраться, почему на помощь выехала «скорая» из Андрушевки, а не из Житомира.

Почему же его подчиненные не пришли на помощь, главврач обещает выяснить. Свое расследование анонсируют и в областном управлении здравоохранения. Дочь погибшего уже написала заявление в полицию и прокуратуру.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве на пороге поликлиники мужчина потерял сознание. В регистратуре в помощи отказали, предложив вызвать «скорую».