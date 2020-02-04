В Днепре иномарку взорвали гранатой прямо на глазах у хозяина

Утром вторника, 4 января, произошло крупное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на проспекте Пушкина, 67 взорвали припаркованный автомобиль Hyundai.

Как передает «Информатор», машина взорвалась, когда к ней подошел ее хозяин.

Предварительно сообщается, что на месте инцидента нашли чеку от гранаты.

Владелец авто чудом не пострадал.

А вот у автомобиля в результате взрыва лопнули колеса и вылетели подушки безопасности.

Рядом стояли другие машины и ходили люди.

Видео с места ЧП:

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