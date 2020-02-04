Пенсионерка, которой посоветовали продать собаку, получает субсидию и жжет много газа

В Украине не стихает скандал из-за «совета» нардепа от «Слуги народа» Евгения Брагара пожилой украинке Любови Павловне Колючей продать собаку элитной породы, чтобы оплатить счета за коммуналку. Как выяснили журналисты «Фразы», с начала отопительного сезона эта пенсионерка получила монетизированную субсидию в размере чуть больше чем 3500 гривен.

В частности, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире одного из политических ток-шоу публично заявила о том, что правительство разобралось с ее платежками.

«Мы получили информацию о платежках, которые непосредственно платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и о субсидиях, которые она получает. По информации, которую предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше чем 3500 гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги, которые включают и газ, и электричество», — отметила Ковалив.

При этом она уточнила, что хозяйство Любови Колючей потребляет очень много природного газа. «Ее домохозяйство потребляет больше газа, чем утепленные дома и дома, оснащенные эффективными котлами», — заявила Ковалив.

Напомним, сама же пенсионерка утверждала, что живет очень бедно, имеет проблемы со здоровьем. Пенсия у женщины — 2000 грн, а за коммунальные услуги в этом месяце ей нужно заплатить 3000 грн.

Депутат от фракции «Слуга народа» 25-летний Евгений Брагар посоветовал ей продать собаку и расплатиться таким образом.

«Пусть мозги свои продаст. Нужно же немного думать, что говоришь. Он молодой, может, еще не научился. Пусть учится», — ответила ему пенсионерка.

Позже Брагар извинился за свои слова.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине откажутся от практики двух отдельных платежек за газ и планируют указывать раздельно стоимость его потребления и транспортировки, но в одной платежке.