В Днепре маршрутка с пассажирами на скорости «влетела» в столб

В понедельник днем, 3 февраля, в Индустриальном районе Днепра произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на Слобожанском проспекте маршрутное такси врезалось в фонарный столб.

Как передает «Информатор», в результате аварии пострадали четверо пассажиров транспортного средства, которым подоспевшие медики «скорой» оказали первую помощь и увезли в больницу.

По предварительным данным, виновником ДТП является является водитель другого автомобиля ‒ Renault ‒ который внезапно стал поворачивать вправо из левого ряда и тем самым заставил водителя маршрутки резко изменить направление движения.

На месте инцидента также работали правоохранители. Детали аварии выясняются.

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