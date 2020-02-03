В Каменском водитель школьного автобуса, везя детей в бассейн, умер прямо за рулем

Сегодня, 3 февраля, в Днепропетровской области в городе Каменское произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», водитель школьного автобуса, везя детей в бассейн, умер прямо за рулем, из-за чего неуправляемое транспортное средство съехало с трассы, свернуло на тротуар и столкнулось с электроопорой.

По информации «Фактов», в дороге у мужчины случился приступ. По предварительным данным, никто из детей не пострадал. Одна девочка на ходу выпрыгнула из автобуса и, к счастью, травм не получила.

Автобус после того, как наткнулся на преграду, резко сбавил скорость. Когда «Эталон» остановился, подоспевшие прохожие вытащили детей из салона.

По информации местной газеты «Событие», причины смерти водителя устанавливаются. У мужчины мог случиться сердечный приступ или инсульт. Водителю было 68 лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что 29 июля в Киеве в районе метро «Нивки» за рулем грузовика Mercedes умер 45-летний водитель.