В суровом российском городе мужчину повесили на кресте

В российском Белгороде произошло дикое ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на кресте повесили мужчину.

Известно, что он висел на памятнике в виде креста в честь павших в Курской битве на Белой горе.

Площадка вокруг креста является панорамной.

Висевшего мужчину видели тысячи людей.

Погибшему двадцать лет. Неизвестно, было ли это самоубийством, так как никакой предсмертной записки не обнаружили. Рассматривается версия убийства.

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