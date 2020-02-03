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Премьер Гончарук поведал, готова ли наша страна к китайскому коронавирусу

Премьер Гончарук поведал, готова ли наша страна к китайскому коронавирусу

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, готова ли наша страна к китайскому коронавирусу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом глава правительства поведал в эфире телеканала «Украина».

Так, чиновник заверил, что Украина «подготовилась» к 2019-nCoV.

Алексей Гончарук сказал: «У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в нашу страну с рискованных территорий, у нас есть их контакты. Пока ни одно подозрение на коронавирус в Украине не подтвердилось».

Также премьер-министр заявил: «В случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать».

Он заверил: «У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов: минимум по две оснащенные бригады в каждой области, которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства».

Видео эфира:

Как писала «Фраза», число жертв китайского коронавируса растет страшными темпами.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, Алексей Гончарук, коронавирус

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