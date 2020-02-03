Странный случай в Польше: слепой мужчина прозрел, попав в ДТП

Удивительный случай произошел в Польше. Как выяснили журналисты «Фразы», тут слепой мужчина попал под колеса машины, после чего прозрел.

Как сообщает местное ТВ, Януша Горая «сбила машина, после чего он снова начал видеть».

Сам мужчина говорит, что ослеп двадцать лет назад. Отмечается, что «в результате аллергической реакции у него начались проблемы с сетчаткой правого глаза, а левый глаз различал только формы и свет».

Сообщается, что после аварии мужчину отправили в больницу, «чтобы залечить перелом бедра». В госпитале мужчина провел там две недели, а «когда выписался, обнаружил, что видит обоими глазами».

Отмечается, что «его зрение стало практически идеальным, а врачи не могут объяснить, каким образом произошло излечение, так как мужчина отказался принимать участие в исследованиях».

Сам мужчина говорит, что зрение вернулось к нему после «двух ударов головой: сначала о капот автомобиля, а затем об асфальт».

Как писала «Фраза», в Польше жестоко убили молодого украинца.

Ранее под Варшавой мгновенной смертью погибли двое молодых братьев-украинцев.