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В центре Киева застрелили пластического хирурга: появилось видео выстрела

В центре Киева застрелили пластического хирурга: появилось видео выстрела

Вечером воскресенья, 2 февраля, в центре Киева на улице Саксаганского, 117 произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», тут застрелили пластического хирурга Андрея Сотника.

Как передает «Информатор», погибшему было 43 года.

Он был кандидатом медицинских наук, пластическим и эстетическим хирургом, хирург кисти, а также числился руководителем клиники DMK Ukraine.

Мотивы убийства пока неизвестны. 

Сообщается, что на него напали в арке жилого дома около 18-00. Сзади подбежал незнакомец. Последовало несколько выстрелов. Мужчина скончался на месте ЧП до приезда «скорой помощи».

Отмечается, что нападавший «забрал пакет с неизвестным содержимым», после чего сбежал.

Видео 18+

Также появилось видео момента убийства:

Как писала «Фраза», под Киевом жестоко убили пьяного пенсионера.

Ранее в Киеве в заливе выловили пакет с человеческой головой.

Тэги: Киев, убийство, общество, криминал, новости Украины

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