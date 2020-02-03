Игрок сборной Украины «подложил свинью» своей команде в английской Премьер-лиге

Игрок сборной Украины Александр Зинченко сильно подвел свой «Манчестер Сити». Как выяснили журналисты «Фразы», левый защитник клуба получил красную карточку в матче английской Премьер-лиге против «Тоттенхэма».

23-летний футболист схлопотал первую желтую карточку под занавес первого тайма, а на 60-й минуте получил и второй «горчичник», после чего увидел перед собой «красный свет».

После этого хозяева провели два безответных мяча, а «Манчестер Сити» проиграл (0:2) и уже отстает от лидирающего «Ливерпуля» на 22 очка.

Ранее «Фраза» анализировала жеребьевку Евро-2020 для сборной Украины.