На юге Лондона произошел кровавый теракт

В воскресенье днем, 2 февраля, на юге Лондона был совершен террористический акт. Как выяснили журналисты «Фразы», там в районе Стретем неизвестный мужчина набросился с ножом на случайных прохожих.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда, в результате ЧП несколько человек получили ножевые ранения.

Самого же террориста ликвидировали поднятые по тревоге полицейские.

«Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме... Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом», ‒ заявили в пресс-службе.

В Сети уже появились фото и видео с места событий.

Как писала «Фраза», в Лондоне произошел кровавый теракт на мосту. Копы в долгу не остались.

Ранее в Лондоне мужчина с мачете набросился на людей.

Также сообщалось, что в Лондоне предотвратили серию терактов.