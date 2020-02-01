Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«Это анбалдинг». Зеленскому объяснили, почему на украинцев «повесили» сразу две платежки за газ

«Это анбалдинг». Зеленскому объяснили, почему на украинцев «повесили» сразу две платежки за газ

Главе Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ‒ Валерию Тарасюку ‒ пришлось объяснять президенту Владимиру Зеленскому, почему в феврале бытовым украинским потребителям придется оплатить сразу две платежки за газ. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло во время совещания, на котором обсуждался вопрос знижения тарифов на тепловую энергию.

По словам Тарасюка, две платежки за распределение и поставку газа ‒ это необходимая процедура для того, чтобы украинцы могли свободно менять поставщика услуг.

«Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами, потому что мы занимаемся, как страна, анбандлингом: это поставка отдельно, транспортировка отдельно», ‒ отметил глава НКРЭКУ, добавив, что плату за распределение сделали равномерной в течение всего года.

«На примере: если в прошлом году вы платили 1200 гривен, из тех 1200 гривен вы платили 800 в отопительный период, 400 гривен ‒ весна, лето, осень. Сейчас эти 1200 гривен точно также вы будете платить, но по 100 гривен в месяц. Это единственное изменение, которое внесено», ‒ резюмировал чиновник.

При этом Тарасюк не объяснил, каким же образом население сможет менять поставщика услуг.

Видеонарезка с совещания уже появилась на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Как писала «Фраза», советник Зеленского ярко отреагировал на космическую платежку за газ.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию.

Тэги: газ, общество, ЖКХ, тарифы, Президент Украины, экономика Украины, совещание, НКРЭ, тарифообразование, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

31.01.20 09:38

Береговые «боги войны»: 406-я отдельная артиллерийская бригада

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
01.02.20 09:06

Пособникам Гитлера от соратников Путина

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Пикеты активистов под зданием ГАСИ организованы строительной мафией для увольнения конкурента Елены Костенко, — СМИ
31.01.20 16:28

Пикеты активистов под зданием ГАСИ организованы строительной мафией для увольнения конкурента Елены Костенко, — СМИ

Автор: «Комментарии»

Выбор редакции
Ученые выяснили, как еще в детстве узнать о будущей успешности ребенка
Ученые выяснили, как еще в детстве узнать о будущей успешности ребенка
Ученые выяснили, как еще в детстве узнать о будущей успешности ребенка
Ученые выяснили, как еще в детстве узнать о будущей успешности ребенка
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Великобритания официально «помахала рукой» Евросоюзу

Великобритания официально «помахала рукой» Евросоюзу
01.02.20 09:47
2148
Последние новости
01.02.20 15:18

«Это анбалдинг». Зеленскому объяснили, почему на украинцев «повесили» сразу две платежки за газ
01.02.20 13:36

В Подмосковье «взбесившийся» вагон электрички разорвало на две части
01.02.20 11:38

Ночью в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими
01.02.20 09:47

Великобритания официально «помахала рукой» Евросоюзу
31.01.20 22:09

Стрельба во Флориде: двое мужчин пытались прорваться в резиденцию президента Трампа
31.01.20 21:32

Ученые совершили поход к самому древнему льду на планете
31.01.20 20:29

Эпидемия коронавируса: стало известно, сколько украинцев «застряло» в злосчастном Ухане
Фото и Видео
«Это анбалдинг». Зеленскому объяснили, почему на украинцев «повесили» сразу две платежки за газ
«Это анбалдинг». Зеленскому объяснили, почему на украинцев «повесили» сразу две платежки за газ
«Это анбалдинг». Зеленскому объяснили, почему на украинцев «повесили» сразу две платежки за газ
«Это анбалдинг». Зеленскому объяснили, почему на украинцев «повесили» сразу две платежки за газ
В Подмосковье «взбесившийся» вагон электрички разорвало на две части
В Подмосковье «взбесившийся» вагон электрички разорвало на две части
Ночью в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими
Ночью в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими
Стрельба во Флориде: двое мужчин пытались прорваться в резиденцию президента Трампа
Стрельба во Флориде: двое мужчин пытались прорваться в резиденцию президента Трампа
В Киеве вооруженные подростки напали на охранника
В Киеве вооруженные подростки напали на охранника
Жесткая поножовщина на российском танкере в Азовском море попала на видео
Жесткая поножовщина на российском танкере в Азовском море попала на видео
Илон Маск написал и спел странную песню
Илон Маск написал и спел странную песню
Зеленский дал понять, что пока не видит причин посещать США
Зеленский дал понять, что пока не видит причин посещать США
Масштабное ДТП в Днепре: есть пострадавшие
Масштабное ДТП в Днепре: есть пострадавшие
Сербский Патриарх сказал, что будет делать все для улучшения религиозной ситуации в Украине
Сербский Патриарх сказал, что будет делать все для улучшения религиозной ситуации в Украине
fraza.ua
Новости блогосферы
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.