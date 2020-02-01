«Это анбалдинг». Зеленскому объяснили, почему на украинцев «повесили» сразу две платежки за газ

Главе Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ‒ Валерию Тарасюку ‒ пришлось объяснять президенту Владимиру Зеленскому, почему в феврале бытовым украинским потребителям придется оплатить сразу две платежки за газ. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло во время совещания, на котором обсуждался вопрос знижения тарифов на тепловую энергию.

По словам Тарасюка, две платежки за распределение и поставку газа ‒ это необходимая процедура для того, чтобы украинцы могли свободно менять поставщика услуг.

«Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами, потому что мы занимаемся, как страна, анбандлингом: это поставка отдельно, транспортировка отдельно», ‒ отметил глава НКРЭКУ, добавив, что плату за распределение сделали равномерной в течение всего года.

«На примере: если в прошлом году вы платили 1200 гривен, из тех 1200 гривен вы платили 800 в отопительный период, 400 гривен ‒ весна, лето, осень. Сейчас эти 1200 гривен точно также вы будете платить, но по 100 гривен в месяц. Это единственное изменение, которое внесено», ‒ резюмировал чиновник.

При этом Тарасюк не объяснил, каким же образом население сможет менять поставщика услуг.

Видеонарезка с совещания уже появилась на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Как писала «Фраза», советник Зеленского ярко отреагировал на космическую платежку за газ.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию.