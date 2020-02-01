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В Подмосковье «взбесившийся» вагон электрички разорвало на две части

В Подмосковье «взбесившийся» вагон электрички разорвало на две части

В Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья произошло крупное железнодорожное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в депо узловой станции Куровская два вагона электрички по непонятной причине врезались в улавливающий тупик.

Как передает Oka.fm, в результате аварии первый вагон смялся, а второй вообше разорвало на две части.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, поскольку людей в вагонах не было.

На МЖД уже создали специальную комиссию, которая будет выяснять причину произошедшего.

Видео с места инцидента уже появилось в Сети:

Как писала «Фраза», на Харьковщине электричка столкнулась с товарными вагонами.

Также сообщалось, что на Волыни прямо на ходу загорелась электричка с пассажирами.

Тэги: общество, авария, происшествие, Россия, мир, столкновение, СНГ, ЧП, железная дорога, электричка, вагон, Подмосковье

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