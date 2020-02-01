Ночью в Киеве произошло масштабное ДТП с пострадавшими

В субботу ночью, 1 февраля, в Шевченковском районе Киева произошло крупное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Юрия Ильенко кроссовер Volkswagen Touareg на огромной скорости врезался в Renault Laguna, после чего, переворачиваясь в полете, зацепил Geely Emgrand.

Как передает «Информатор», авария была настолько сокрушительной, что детали автомобилей разлетелись по дороге аж на 300 метров.

Сообщается, что в результате столкновения пострадали двое мужчин, которым подоспевшие медики «скорой» оказали первую помощь и увезли в больницу.

На месте ДТП также работали патрульные и следственно-оперативная группа. Движение по улице было частично перекрыто. Детали аварии выясняются.

Как писала «Фраза», под Киевом «взбесившийся» Renault скинул Kia в кювет ‒ погибла женщина.

Также сообщалось, что под Киевом «Газель» протаранила неуправляемый Opel.