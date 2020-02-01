Стрельба во Флориде: двое мужчин пытались прорваться в резиденцию президента Трампа

В американском штате Флорида произошло ЧП государственного масштаба. Как выяснили журналисты «Фразы», там в городке Палм-Бич двое мужчин на внедорожнике попытались прорваться в Мар-а-Лаго ‒ загородную резиденцию президента Дональда Трампа.

Как передает CNN, после того как автомобиль «пробился» через два КПП и направился к главному входу в резиденцию, охрана открыла огонь.

«Официальные лица произвели выстрелы по машине, которая попыталась скрыться, ‒ рассказали в управлении шерифа Палм-Бич. ‒ Машина была обнаружена, два человека задержаны».

В настоящее время на месте инцидента работают представители Секретной службы и агенты ФБР. Известно, что Трамп с супругой должны были прибыть в Мар-а-Лаго в пятницу во второй половине дня.

Как писала «Фраза», неизвестный открыл стрельбу по толпе неподалеку от митинга против Трампа.

Ранее любителя пострелять возле Белого дома в Вашингтоне обвинили в попытке убийства Обамы.