Жесткая поножовщина на российском танкере в Азовском море попала на видео

Старший помощник капитана российского танкера, находившегося в Азовском море, напал с ножом на матроса. Как выяснили журналисты «Фразы», видео инцидента публикует канал HUE в Telegram.

На кадрах можно видеть, обнаженный по пояс старпом выходит в коридор, где его ожидает оппонент. В ходе стычки он нанес четыре удара кухонным ножом и, возможно, ударил бы еще, но его остановил один из членов команды, очевидно, услышавший звуки драки.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России на транспорте по Южному федеральному округу, потасовка произошла на почве личной неприязни. В результате конфликта матрос получил несколько колото-резаных ранений грудной клетки, которые расцениваются с точки зрения Уголовного кодекса как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом на территории Анапского района.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2016 года на турецком судне Mehmet Unlu возле морского торгового порта «Южный» в Одесской области произошел бунт с поножовщиной.