Илон Маск написал и спел странную песню

Американский миллиардер Илон Маск решил стать певцом. Как выяснили журналисты «Фразы», основатель компаний Tesla и SpaceX записал свой первый сингл.

Он уже доступен в интернете.

Песня в жанре электронной танцевальной музыки называется Don't Doubt ur Vibe (Не сомневайся в своих эмоция).

Бизнесмен заявил, что сам придумал текст песни, после чего спел ее.

Вы можете сами оценить неоднозначное творчество Илона Маска:

Как писала «Фраза», Илон Маск хочет отправить в космос наркотики.

Также Илон Маск умудрился «поднять» 2,3 миллиарда долларов всего за один час.