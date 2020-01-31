В Днепре перевернулась машина «скорой помощи»

Рано утром пятницы, 31 января, в Днепре произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на перекрестке проспектов Гагарина и Яворницкого автомобиль Chevrolet врезался в машину «скорой помощи».

Как передает «Информатор», в результате столкновения авто медиков перевернулась. К счастью, в ней не было пациентов. Врачи не пострадали.

В ДТП пострадал водитель Chevrolet, он повредил ногу. Его госпитализировали.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Днепре трамвай врезался в дерево.

Ранее в Днепре ограбили машину «скорой помощи».