В Киеве автомобиль насмерть сбил молодого парня

Вечером четверга, 30 января, в Киеве произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице улица Академика Заболотного, 219 неизвестный автомобиль насмерть сбил 24-летнего мужчину.
Как передает «Информатор», машина скрылась с места аварии.
От удара тело отбросило на двадцать метров.
Предварительно известно, что человек переходил дорогу по пешеходному переходу.
Мужчина скончался на месте ДТП от полученных травм до приезда медиков.
Видео с места ДТП:
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