Появились самые детальные в истории снимки поверхности Солнца

Американский телескоп DKIST получил самые детальные в истории фотографии поверхности Солнца. Как выяснили журналисты «Фразы», изучение сделанных кадров позволит ученым раскрыть причины катаклизмов, происходящих на поверхности звезды.

На коротком ролике, опубликованном NSF можно увидеть, как движется вещество в конвективных ячейках небесного светила. Считается, что во время его движения энергия доставляется из внутренних областей Солнца во внешние.

Как известно, DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope) является самым большим солнечным телескопом в мире. Над его созданием трудились аж два десятка научных институтов.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, сколько еще проживет Солнце и каким будет конец света.

Также сообщалось, что ученые вычислили, когда Солнце сможет сжечь Землю.