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В Николаеве водители устроили самосуд над лихачом, сбившим насмерть женщину-пешехода

В Николаеве водители устроили самосуд над лихачом, сбившим насмерть женщину-пешехода

В четверг утром, 30 января, в центре Николаева произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на Большой Морской улице разъяренные автомобилисты избили лихача, который насмерть сбил женщину.

Как передают «Новости N», потерпевшая перебегала дорогу в неположенном месте, однако и горе-водитель не только гнал свой Mercedes c явным превышением скорости, но и умудрился занять полосу, предназначенную для движения пассажирского транспорта.

Сообщается, что удар был такой силы, что женщину отбросило аж на тротуар. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

В свою очередь, другие автомобилисты, ставшие очевидцами трагедии, подбежали к водителю Mercedes и стали его избивать. Расправу прекратили вмешавшиеся прохожие, а затем и прибывший на место происшествия наряд патрульной полиции.

Как писала «Фраза», в Днепре Mercedes врезался в толпу пешеходов.

Ранее в Киеве автомобиль такси на скорости сбил пьяного пешехода.

Тэги: ДТП, водитель, Mercedes, общество, авария, женщина, Николаев, регионы, пешеход, самосуд, новости Украины

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