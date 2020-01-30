Без «скафандров» и даже без масок: туристам из Китая в Борисполе просто померили температуру

В аэропорту «Борисполь» приземлился самолет авиакомпании «Международные украинские авиалинии», который эвакуировал украинцев с острова Хайнань в Китае. Как выяснили журналисты «Фарыз», домой вернулись 158 человек.

Как сообщает «Громадське» на своей странице в Twitter, после приземления у всех пассажиров измерили температуру. Никаких других проверок не проводилось, а врач, который это делал, даже не был в маске, тогда как туристы ожидали увидеть «человека в скафандре».

«Усе чудово, ніякої паніки, звичайний відпочинок», — український турист розповів про повернення з Китаю, де нині борються з уханським коронавірусом. Перших 158 українських туристів сьогодні евакуювали з КНР pic.twitter.com/BKAwSbecTh — hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020 Відпочинок сподобався, паніки не відчули, а під час польоту просто поміряли температуру — українська туристка розповіла про повернення з Китаю, звідки вона прилетіла через спалах уханського коронавірусу pic.twitter.com/RPaKNRtb30 — hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Вернувшиеся также рассказали об обстановке на острове.

Закриті всі парки, екскурсії скасували, а ціни на маски різко підскочили — українська туристка розповіла про ситуацію в Китаї, звідки вона повернулася сьогодні через спалах уханського коронавірусу pic.twitter.com/Vci3bliw11 — hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020 «Класно! Здорово! Кльово! Ніякої паніки!», — український турист так описав відпочинок у Китаї, звідки його евакуювали через спалах у країні смертельного коронавірусу pic.twitter.com/6ZJoKP5232 — hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 30 января 2020 года коронавирус 2019-nCoV уже обнаружен во всех регионах Китая. Официальное число зараженных выросло до 7711 человек, 170 человек умерли.

Исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса в США запустили сайт для мониторинга распространения коронавируса с последними данными о распространении болезни от Всемирной организации здравоохранения и центров по борьбе с болезнью в США, КНР и ЕС.

В Украине случаев заболевания пока не зафиксировано.