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Без «скафандров» и даже без масок: туристам из Китая в Борисполе просто померили температуру

Без «скафандров» и даже без масок: туристам из Китая в Борисполе просто померили температуру

В аэропорту «Борисполь» приземлился самолет авиакомпании «Международные украинские авиалинии», который эвакуировал украинцев с острова Хайнань в Китае. Как выяснили журналисты «Фарыз», домой вернулись 158 человек.

Как сообщает «Громадське» на своей странице в Twitter, после приземления у всех пассажиров измерили температуру. Никаких других проверок не проводилось, а врач, который это делал, даже не был в маске, тогда как туристы ожидали увидеть «человека в скафандре».

Вернувшиеся также рассказали об обстановке на острове.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 30 января 2020 года коронавирус 2019-nCoV уже обнаружен во всех регионах Китая. Официальное число зараженных выросло до 7711 человек, 170 человек умерли.

Исследователи Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса в США запустили сайт для мониторинга распространения коронавируса с последними данными о распространении болезни от Всемирной организации здравоохранения и центров по борьбе с болезнью в США, КНР и ЕС.

В Украине случаев заболевания пока не зафиксировано.

Тэги: врач, Борисполь, Китай, самолет, здоровье, эпидемия, вирус, МАУ, новости Украины

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