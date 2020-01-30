У Дома ребенка в Харькове прогремел взрыв. Введен план «Сирена»

В Харькове, у областного дома ребенка № 2, прозвучали выстрелы и взрыв. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В частности, как сообщается, информация о происшествии поступила 30 января, в 13:30. По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший.

Сейчас полиция проводит осмотр места происшествия и принимает меры для установления местонахождения автомобиля. В городе и области введена полицейская операция «Сирена».

В то же время, как сообщила директор дома ребенка Елена Чистилина, никто из сотрудников и воспитанников учреждения не пострадал. Здание также не повреждено.

Видео с места происшествия публикует UA: Харків на своей странице в Facebook.

Как сообщала «Фраза», 30 ноября 2019 года в Индустриальном районе Харькова в результате взрыва в гараже погибли три человека.