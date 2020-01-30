Сильный ветер унес «стену Трампа» в Мексику

Часть пограничной стены на границе между США и Мексикой, которую строят по поручению президента Дональда Трампа, разрушилась из-за сильного ветра. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, ветер унес фрагменты стены на мексиканскую сторону.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на сотрудников группы пограничного патрулирования США, мексиканцы быстро вернули унесенные ветром фрагменты, после чего их вернули на место.

Как заявил представитель пограничного патруля Карлос Питонес, Служба пограничного и таможенного контроля США рассчитывает на то, что подрядчик строительства впредь сможет справиться с угрозой сильных ветров.

Между тем, как сообщает Deutsche Welle, на юго-западной границе американские пограничники обнаружили контрабандный туннель длиной 1,3 километра. При этом его высота составляет 1,7 метра, ширина — 60 см. В нем имеются лифт, рельсы, вентиляция, высоковольтные электрокабели, сложная дренажная система.

Туннель соединяет калифорнийский Сан-Диего и мексиканский город Тихуана, пересекая «стену Трампа» на глубине до 21 метра.

Как сообщала «Фраза», весной 2019 года президент США Дональд Трамп добился выделения $6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Ее строят еще со времен Билла Клинтона и уже сейчас возведено более тысячи километров заграждения. Однако Трамп намерен построить еще 1600 километров.