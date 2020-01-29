В Сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров и пилота вертолета Коби Брайанта

В Сети появилась запись переговоров авиадиспетчеров и пилота Ары Забаяна, который управлял вертолетом выдающегося баскетболиста Коби Брайанта. Как выяснили журналисты «Фразы», аудиофайл был размещен на Youtube-канале VASAviation.

Как следует из переговоров, диспетчеры предупредили пилота о сильном тумане в районе маршрута и попросили его проследовать в т. н. «зону ожидания», чтобы не мешать самолетам, которые совершали второй круг в соседнем аэропорту.

После этого воздушному судну разрешили продолжить полет вдоль пятой автомагистрали через город Бербанк.

Кроме того, незадолго до крушения Забояна уведомили о том, что вертолет находится слишком низко для отслеживания из-за холмистой местности.

Как писала «Фраза», NBA представила памятное видео о Коби Брайанте.

Ранее стали известны подробности крушения вертолета Коби Брайанта, а также были названы имена всех девяти погибших в авиакатастрофе.