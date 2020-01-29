Епископ УПЦ рассказал о молитвенном шествии, на которое вышли 60-70% населения Будвы

В сердцах православного народа Черногории сегодня процветает живая вера. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба), который сослужил митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию в день памяти святого Саввы Сербского, 27 января, в монастыре «Савина Главица» около города Будва (Черногория), и принял участие в молитвенном шествии.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«Город Будва. Вечер. После окончания торжественной академии, посвященной дню святого Саввы Сербского, выхожу вместе с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием и по дороге говорю: „Владыка, грандиозное событие сегодня прошло у Вас“. Митрополит мне отвечает: „Это чудо Божие. Это второе рождение народа в Черногории“», — поделился епископ Виктор.

Владыка отметил, что на молитвенное шествие вышла молодежь.

«Перед этим был крестный ход улицами города. Поразило то, что большинство участников — это молодые люди, время от времени мгновенно содрагающие воздух скандированием „Не дамо светинье“. Не сложно понять, что этими словами народ протестует против отнятия государством их святынь. Вначале показалось, что не так уж и много людей вышло из храма на шествие, но как оказалось позже, вдоль всего маршрута с обеих сторон стояли мужчины, женщины и маленькие дети, которые по ходу вливались в этот начинающийся „человеческий ручей“, совсем скоро превратившийся в „полноводную реку“. А на утро следующего дня стало известно, что это было целое море людей, так как СМИ сообщили, что на молитвенное шествие вышли около 60-70% населения Будвы», — рассказал архиерей.

Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях рассказал о Черногорско-Приморском митрополите.

«Я не знаю, какими словами в последние годы описывали увиденное на крестных ходах в Украине участвовавшие в них представители других Поместных Церквей, когда возвращались к себе домой. Но я могу точно сказать, что в сердцах православного народа Черногории сегодня процветает живая вера, их всех объединяет единый дух Христов. Глядя на тихого и умиротворенного старца-митрополита, за которым следовала его многотысячная паства, в какой-то момент пришла мысль, что он теперь может с чистой совестью дать ответ нашему Истинному Пастыреначальнику: „Вот я и дети, которых дал мне Бог“ (Ис. 8, 18)», — подчеркнул епископ Виктор.

Ранее «Фраза» сообщала, что епископ УПЦ призвал молиться за православных в Черногории.