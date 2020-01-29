Китайский коронавирус продолжает убивать людей

Число жертв коронавируса 2019-nCoV растет с каждым днем. Как выяснили журналисты «Фразы», власти Китая сообщают уже о 132 погибших от страшной заразы.

При этом резко выросло число заболевших: это уже 5974 людей.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения сообщает, что всего за одни последние сутки подтвердились 1459 случаев заражения. За один день умерли 26 человек. Вылечить за последние сутки от коронавируса удалось 43 человек.

Также китайские медики сообщают, что были зарегистрированы сразу 9239 случаев с подозрением на 2019-nCoV. Под наблюдением врачей находятся 59 990 человек, имевших тесный контакт с зараженными.

Кроме этого, появилось видео возведения двух специальных больниц в Ухне, где началась эпидемия. Они рассчитаны на 1 тысячу и 1,3 тысячи мест. Ожидается, что больницы откроются в начале февраля.

Как писала «Фраза», в Поднебесной рассказали, когда «буйство» коронавируса достигнет своего апогея.

Ранее австралийцы воспроизвели смертоносный китайский вирус в лабораторных условиях. В Гонконге создали вакцину.