Кравчук в эфире российского ТВ рассказал о таинственной встрече Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил со странным заявлением на российском ТВ. Как выяснили журналисты «Фразы», 86-летний политик появился в эфире передачи «60 минут», которая выходит на канале «Россия 1».

Комментируя заявление президента Владимира Зеленского, который назвал начало Второй мировой войны виной СССР и Германии, Леонид Кравчук рассказал таинственную историю.

Он поведал: «Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться».

Также Леонид Кравчук добавил: «А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны».

О каком документе говорил первый президент Украины, непонятно.

Как писала «Фраза», Кравчук умудрился отыскать ошибку в тексте каноничного гимна Украины.